Místopředseda STAN Gazdík: S Piráty budeme postupovat podle plánu

Takto vůbec neuvažujeme. Jako úspěch bereme to, že je tato země připravena na změnu. Změnu politického stylu, že jsme společně s koalicí Spolu odeslali Andreje Babiše do opozice. A že po třiceti letech svobodného parlamentu nemáme ve Sněmovně komunisty. To je ten důvod k radosti.

Doufám, že k nim nedojde a že je to moudrý muž, který dbá na blaho země. A to poslední, co tato země potřebuje, je politické přetahování, když voliči jasně řekli, v jakém politickém směru je většina. Není důvod, aby prezident tady protahoval agónii, čímž by činil hospodářské ztráty či ztrátu pověsti politické kultury v ČR.