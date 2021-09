Maláčová odhodila ostych a prodávala Nový prostor

Slavko Ševčík prodává Nový prostor s přestávkami jedenáct let. Když do posledního čísla udělal sám rozhovor právě s ministryní Maláčovou, rovnou jí nabídl, zda by si také nechtěla s ním ráno vyzkoušet případný prodej periodika, v němž rozhovor vyšel. Neodmítla.