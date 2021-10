Kupka: Hraje nám do karet, že PirStan nenominovala na premiéra Rakušana

Proč se celé straně dlouhé roky nedaří jako vám ve středočeské Líbeznici, kde jste v posledních dvou obecních volbách získal silnou většinu?

Myslím, že se jí začíná dařit. Odvisí to od toho, že pochopitelně po těch letech dramatického propadu musíte zpátky nabrat důvěru lidí.

Navíc v situaci, kdy se nechcete uchýlit k populistickým slibům, jste konzervativně pravicoví a nezbývá vám, než oslovovat lidi rozumným programem.

Nicméně úpadek tradičních stran se datuje právě zhruba od toho roku 2010, kdy jste se stal starostou, tedy s hlubším propadem pro ODS v roce 2013, kdy byl zásah na Úřadu vlády, který tehdy vedl k pádu kabinetu Petra Nečase. Pociťujete minulé časy stále jako určité stigma?

Teď jsem každý den v nějakém středočeském městě nebo obci a bavím se s lidmi o tom, co je trápí, čím žijí. Vybavuji si časy, kdy první, co řekli, tak byla připomínka starých hříchů ODS, a to se dnes už neděje. Dívají se do budoucna, chtějí od nás slyšet, jaký konkrétní program nabízíme. A bavíme se vlastně docela ostře i o tom, co je trápí na dnešku, na povrchní vládě, nesmyslných slibech ze všech možných stran současné vládní koalice.

Ve Středočeském kraji jste loni na podzim kandidoval na hejtmana a nakonec vás porazila zhruba o 2,5 procentních bodů kandidátka za STAN (Petra Pecková). Neprovází vás i zde dopady neúspěšných kauz například z Kolína a dalších měst, které se staly potom baštou právě STAN? Nechce to ještě čas?

Samozřejmě jsme to analyzovali. Ale má smysl nad tím hořekovat? Náš úkol přirozeně je se přes to přenést a dělat dobrou politiku. Troufnu si navíc tvrdit, že loňský výsledek byl úspěch.

Mezi argumenty starostů, proč nejít do předvolebního spojení s ODS, které jste jim exkluzivně nabízeli, měly být i zkušenosti z radnic právě ve středních Čechách, kde nebyly úplně pozitivní. Kde byly podle vás ty důvody?

Myslím, že mohly být asi spíše jinde. Ale neseme si s sebou, že musíme dohnat historický hendikep třeba ve zmíněném Kolíně. To je zkrátka pravda. Kdyby se tam možná tehdy neodehrálo to, co se odehrálo, tak je Vít Rakušan dnes členem ODS. Těžko říct, protože celá řada jeho názorů je přesně v názorovém řečišti ODS.

Starostové si nakonec vybrali Piráty. Může být podle vás jejich volba problematická, jak v poslední době zaznívá, že jste nevytvořili čtyřkoalici?

Když něco nemůžete teď už ovlivnit, tak to nemá smysl ani vyhodnocovat. Navíc nemám ani trochu zájem poškozovat v tomto směru PirStan. Je to jejich boj.

Máte i možná pocit, že teď jí musíte trošku pomáhat, a necílíte na společné voliče, ale ty nerozhodnuté? Nehrozí, že pak nebudete mít s kým vládnout?

Politika je tvrdé řemeslo. Konkurentovi nepomáháte. To by byla hloupost. Ale nemám důvod poškozovat PirStan.

Nicméně hrozí, že 101 nezískáte, protože PirStan klesali, či nyní stagnují?

Za chvíli máme volby. Důležité je, kam se podaří dospět, a jak nakonec bude vypadat jediný relevantní výsledky, a to jsou volby.

Opakujete deklarované spojení s Piráty a STAN. Nicméně ze zářijového průzkumu Median pro Rozhlas vyplývá, že je pro voliče nejvíce přijatelná vláda Spolu s ANO. Vnímáte to? Záleží vám na tom?

Záleží mi na tom, co říkají lidé, a odezva, kterou mám z náměstí, je opravdu významně odlišná. Většina lidí, se kterými se bavím, očekává změnu.

Na druhou stranu kandidujete ve Středočeském kraji, kde se i podpora Starostů rovněž očekává, ale z těch ostatních regionů může dát celorepublikový průměr něco odlišného.

To je pravda. Ale troufnu si tvrdit, že to většinové očekávání, a ukazují to i nejpodstatnější průzkumy, že lidé opravdu očekávají změnu. Navíc si myslím, že většině rodin a lidí, kteří se denně musejí popasovat s tím, jak vyjít s penězi, dochází, že to, co předvádí současná vládní koalice, žádný smysl nedává. Že je to nezodpovědná politika populistického slibovaní, na kterou doplatí děti, případně děti našich dětí.

V daném zářijovém průzkumu se Petr Fiala umístil nejenom po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ale po Aleně Schillerové (za ANO) a Janě Maláčové (ČSSD), pokud jde o to, kdo by byl přijatelný kandidát na premiéra. Není to trochu zklamání?

Chtěl bych vycházet z toho, co můžeme zažívat v poslední době. Když se podíváte na to, jak třeba dopadalo vystoupení lídrů kandidátek v CNN Prima, tak z debaty jasně vyplývalo, kdo může zastávat státnickou pozici premiéra. Petr Fiala jednoznačně uspěl i v hlasování diváků.

Zmiňoval jste, že může rozhodnout osoba lídra. Hraje vám do karet, že je tam postaven (za Piráty a STAN) Ivan Bartoš, který je v poslední době kritizován, nikoli Vít Rakušan, který i zmiňovanou debatu vyhrál?

Ano. To asi bude hrát koalici Spolu do karet. Ale především jí bude hrát do karet, že vystupování Petra Fialy je opravdu státnické s nadhledem a výhledem do budoucna.

Z jednoduché matematiky vyplývá, že čím více stran se do dolní komory dostane, tím hůře pro vás. Většinovou koalici s PirSTAN složíte pouze v případě, že se do Sněmovny dostane SPD a ANO, což se předpokládá, ale maximálně jedna z těch stran, které balancují na pětiprocentní hranici, a sice ČSSD, KSČM, a nově i Přísaha. Není trochu paradox, že zřejmě musíte doufat v to, že možná vypadne i nejstarší strana?

To by mě nijak zvlášť nepotěšilo, ale každý svého štěstí strůjcem. Tady zkrátka platí, že to, co předvádí, jak pan předseda Hamáček, tak paní ministryně Maláčová, už definitivně vrací jakoukoliv důvěru v tu politickou stranu. Například poslední výkřiky na téma dostupného bydlení. Vždyť je to přece právě vláda sociálních demokratů a hnutí ANO, která za osm let přinesla jediné: dramatický nárůst cen bydlení.

Dali jsme dohromady jasný srozumitelný plán, co udělat s dostupným bydlením, který se opírá o zkušenosti měst a obcí.

Zastavme se zde. Můžete vypíchnout nejdůležitější priority v tom směru?

Důležitá věc, za kterou pevně stojím, je nenasazovat psí hlavu vlastnického bydlení. Ano, potřebujeme více nájemního bydlení, a k tomu vede zkrácení doby odpisů pro ty, kteří budou stavět nájemní bydlení.

Pak zjednodušení práce pro města a obce, aby mohly snáz a rychleji stavět na brownifieldech.

Také zrychlit převod státního majetku obcím a městům, pokud tam budou stavět byty. To je další důležitá věc.

A novinka, okamžitě, jak uspějeme, vyhlásíme architektonické soutěže na projekty typových bytových domů, aby obce a města nemusela dlouze shánět projektanty, ale budou mít možnost si vybrat z projednávaných projektů. Doba přípravy se v tu chvíli může zkrátit na jeden jediný rok.

Poslední důležitá věc pro podporu mladých rodin je pomoc s hypotékami a snížení DPH na pořizování, ale i rekonstrukce malých a středních bytů.

Ještě je tu jedna věc. Obyvatelé německého Berlína se v zářijovém referendu vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů. V reakci jste napsal, že to považujete za fantasmagorické plány. Jak by podle vás takové hlasování dopadlo v ČR?

To nechci předjímat. Hlavně jsem přesvědčený o tom, že tahle otázka vůbec v referendu zaznívat nemá. A pokud k tomu dojde, tak to vlastně znamená, že bytová politika selhala, a že lidé se vlastně uchylují k odpovědím na nejzazší možnou otázku. Vždyť přece máme historickou paměť, víme, co se dělo za doby socialismu.

A dovedete si představit, že by vám najednou někdo vyhodnotil, že třeba žijete v příliš velkém bytě, tak tam vezmete ještě někoho dalšího, aby se to tzv. vyřešilo? Tohle je pro mě naprosto nepřijatelná úvaha s historickou zkušeností, kterou máme. Musíme si to pamatovat.

Spíše mě zajímá, jestli si dovedete představit, že jdete do vlády s někým, kdo to hodnotí de facto pozitivně, protože například Pirát František Kopřiva…

A taky se za to omluvil!

Ano, je tu první názor, který vzal zpět, což jsme u Pirátů mohli zaznamenat několikrát. Nevypovídá to možná o tom, co vnitřně cítí? Označil to za možnou inspiraci.

Nechci nikoho ponižovat, ani se nad nikoho stavět zbytečně. Jsem připravený vysvětlovat, v čem vlastně žádné řešení není. Vyvlastnit byty je přece strašidelná záležitost. Mimochodem jedna z důležitých hodnot polistopadového vývoje je přeci respekt k osobnímu vlastnictví.

Mají v tom Piráti jasno? Nechystáte se do vlády s někým, komu tedy minimálně zprvu konvenují „fantasmagorické nápady“?

Pak je důležité dát na stůl fakta a argumenty, a to já budu dělat. A navíc vás mohu ujistit, že podobné věci a nesmysly koneckonců nepřicházejí jenom od Pirátů, ale často i od sociální demokracie.

Ale se sociální demokracií se nechystáte do vlády, pokud je mi známo. O vládě mluvíte stále jenom s Piráty a STAN.

Odpovídám na to, a myslím, že přesvědčivě. Pak nezbývá, než dávat na stůl fakta a vysvětlit historickou zkušenost, kterou, pravda, ti nejmladší Piráti nemusí mít. Ale je na nás, abychom to dokázali předat a vysvětlit. Myslím, že v tomto případě se to podařilo, a zafungovali třeba i ti starší z Pirátů, zaťukali si na čelo a připomněli to, čím prošla ČR.

Obáváte se, že takových situací může vznikat i v možné budoucí vládě více?

V tomto směru je prostě nutně politika uměním argumentace a vysvětlování, nejenom uměním kompromisu.

Na rozdíl od PirStan jste nepředstavili jasné kandidáty na ministry, argumentujete tím, že máte osobnosti, které se dlouhodobě profilují v jednotlivých resortech. Dlouhodobě se věnujete nejenom stavebnímu řízení, ale vybydlování venkova atd. Myslíte si na ministra pro místní rozvoj?

V okamžiku, kdy Petr Fiala za mnou přijde s nabídkou účasti ve vládě, tak to samozřejmě přijmu a budu dělat, co bude v mých silách, aby se v té oblasti vydala ČR dobrým směrem.

Nebavili jsme se o tom. A já nežiju tím, že bych uléhal a vstával s tím, zda budu ve vládě, nebo ne.

Bavili jsme se o tom, jaké procentní zisky v Líbeznici získáváte, poměrně úspěšně jste kandidoval na středočeského hejtmana a také v průzkumech na možného premiéra jste se objevil zhruba pouze dva procentní body pod Petrem Fialou. Skutečně vás nikdy nenapadlo, že byste zamířil výše?

To je asi o nastavení osobních hodnot. Pro mě je důležité opravdu přispět k tomu, aby se ČR vydala lepším směrem, než který vnímám teď. Snažím se k tomu přispět svým dílem a jsem připravený na to přijmout i větší díl odpovědnosti.

Hypoteticky: Na zimním sjezdu strany se budou skládat účty, v případě, že by to nevyšlo a předseda Fiala složil funkci, můžete vyloučit, že ani v budoucnu nebudete kandidovat?

Vylučuji, že bych se utkal o post předsedy ODS s Petrem Fialou.

A kdyby nekandidoval?

Je mnoho životních možností otevřeno před každým z nás.

Co po volbách očekává od prezidenta Zemana? Za co je připraven nést odpovědnost? A s jakými očekávání vstupoval do ODS?

Poslechněte si celý rozhovor v úvodním audiu nebo si ho pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.