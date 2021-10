Jak se měnil popis nedělní schůzky Babiše s prezidentem

Zámek v Lánech v neděli dopoledne opustil beze slova a krátce na to převezla sanitka prezidenta v bezvládném stavu do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).

Vicepremiér a ministr dopravy, respektive průmyslu Karel Havlíček (za ANO) ke schůzce v Lánech řekl, že Zeman nepověřil Babiše sestavováním vlády. "Bude se to řešit později, až pan prezident bude ve stavu, kdy nebude nemocný a kdy na to bude mít zázemí,” uvedl pro ČTK.

„V neděli, když jsem mluvil s panem prezidentem, mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Opakovaně to říkal (že by Babiše pověřil) a je na mně, jestli to pověření přijmu, nebo nepřijmu," uvedl premiér. Jeho hnutí sice má největší poslanecký klub, nicméně ve volbách skončilo až druhé a podle všeho nemá šanci na sestavení vlády, která by mohla získat důvěru ve Sněmovně.