Do Sněmovny se dostal i „Kojak“ z Českolipska. Proslavila ho galerie zlodějů

„Moc dlouho se mě na to neptejte, protože jsem z toho docela naměkko, jak mi to tam ti lidé naházeli,“ řekl v sobotu Právu jen chvíli poté, co bylo jasné, že se díky úspěchu SPOLU i téměř čtyř tisícům preferenčních hlasů stane novým poslancem.

„Pro mě osobně je to bomba. Je to zadostiučinění i neskutečná zodpovědnost. Dá se to přirovnat k mejdanu. Teď z něho střízlivím a uvědomuji si, co ode mě lidé očekávají,“ dodal.

Vomáčka je na Českolipsku známou a oblíbenou personou. Bylo by divné, kdyby tomu bylo jinak, neboť ve svých Kravařích dělá starostu už od roku 1991.

Letos v květnu to bylo třicet let a k málo vídanému jubileu mu do Kravař přijel osobně pogratulovat a předat pamětní list i šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Více než svým dlouholetým starostováním se ale starosta Vomáčka proslavil svými svéráznými počiny.

V roce 2013 například na webové stránky obce vyvěsil jmenný seznam místních zlodějů, aby spořádaní obyvatelé obce věděli, na koho si dát pozor, a aby nedocházelo k páchání dalších přestupků. Pokus o neobvyklou prevenci mu ale zatrhl Úřad na ochranu osobních údajů.

Kravařům na Českolipsku šéfuje Vít Vomáčka už od roku 1991. Foto: Michael Polák, Právo

Zviditelnil se i tím, když z rozpočtu obce zakoupil pro děti kravařské školy simulátor Formule 1, nebo když si ho na červenou pohovku do svého pořadu pozval Jan Kraus.

Vomáčka klade důraz na to, že je trvalým nestraníkem. V loňských senátních volbách na Českolipsku mu ve stáji ODS k úspěchu mnoho nechybělo, a tak ho strana - znovu coby nezávislého - angažovala i letos.