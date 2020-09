ČSSD se přiblížila k ODS. Volby by vyhrálo ANO

Vítězem voleb by se v srpnu podle modelu společnosti Median stalo hnutí ANO se ziskem 29,6 procenta hlasů. Druzí Piráti by měli 12,5, ODS 11 a ČSSD 9,5 procenta. SPD model přisoudil podporu 7,5, KSČM 7 a TOP 09 6,5 procenta. Uspěli by i lidovci se ziskem 5,5 a hnutí STAN se ziskem 5 procent.