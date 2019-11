ANO oslabilo o 3,5 procentního bodu

Pokud by se v listopadu konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO s 30 procenty. Oproti poslednímu průzkumu, který se uskutečnil v říjnu, ale výrazně oslabilo, a to o 3,5 procentního bodu. I tak si ale drží náskok. Před prahem dolní parlamentní komory by zůstalo hnutí STAN, Trikolóra i TOP 09.