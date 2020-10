Zeman: Koalice bez ANO jsou spiknutím poražených

Poraženými v letošních volbách jsou podle prezidenta všechny strany, které oproti minulým krajských volbám v roce 2016 ztratily. „K mé lítosti je to především ČSSD. Poněkud oslabila i ODS, i když tam je otázka, jak to měříte. Když měříte čisté hlasy, tak ztratila, když koalice, tak získala,” okomentoval výsledek voleb Zeman s tím, že kromě ČSSD ztratili i komunisté.

To spiknutí nenávisti je neuvěřitelné, okomentoval Babiš volby

To spiknutí nenávisti je neuvěřitelné, okomentoval Babiš volby Krajské volby

„Uvážíte-li, že český národ je obecně označován za spíše levicový, tak je to překvapení, které svědčí o tom, že ty levicové strany nemají ty nejschopnější lídry,” míní prezident.

Rozhodnutí Jana Hamáčka, předsedy ČSSD, která v letošních volbách příliš neuspěla, že nebude rezignovat na post šéfa strany Zeman kvitoval. „Je to velmi správně, protože za ním jsou mnohem horší lidé, než je on. Mám tím na mysli jeho místopředsedy,” vysvětlil.

V KSČM, která zaznamenala drtivou porážku, pak prezident nezná žádnou charismatickou osobnost, která by mohla stranu zachránit. „Hlavní příčina je v lidech. Úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany je z 80 procent způsoben předsedy nebo místopředsedy stran,” doplnil Zeman.

Prezident, který v minulosti vedl osm let sociální demokraty zároveň doufá, že výsledek ČSSD v těchto volbách se neodrazí i ve sněmovních volbách, jež se konají příští rok. Strana by se tak téměř do dolní komory nedostala.