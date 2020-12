Zeman vyhlášením voleb dopálil opozici. Poznamená to kampaň

Prezident vyhlásil volby do sněmovny v rekordním předstihu. Proč? Kdybych si měl tipnout, tak asi i proto, že vyhlášením začíná volební kampaň a na tu lze použít do voleb 90 miliónů. A to ať už jste jedna strana nebo koalice dvou či tří stran. Jedna strana má tedy fakticky navrch