V karanténě se začne volit už ve středu

Stejně jako loni v krajských volbách budou mít tento týden při sněmovních volbách voliči v karanténě nebo izolaci tři alternativní možnosti hlasování, a to s předstihem: na speciální stanoviště mohou přijet autem a hlasovat z auta, mohou si objednat volební komisi přímo k sobě do domu, či krajský úřad také bude vysílat zvláštní komise do uzavřených sociálních pobytových zařízení či LDN.