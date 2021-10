Sázkaři mají ve volbách desítky milionů, odvážlivec vsadil na výhru PirStan sto tisíc

„Letošním volbám se, co do množství zápletek, asi nemohou rovnat žádné předešlé. A to navzdory tomu, že ANO podle všeho zvítězí a cokoliv jiného by bylo poměrně velkým překvapením. Průzkumy i různé průřezové modely ukazují, že poskládat 101 mandátů nebude žádná legrace,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.