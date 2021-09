Přednostní hlasy: Jak funguje kroužkování v jednotlivých českých volbách

Při volbách, v nichž si vybíráme mezi kandidátními listinami, můžeme označit, které konkrétní kandidáty upřednostňujeme. Tím lze posunout naše favority blíže zisku mandátu, i pokud na listině jsou až na zadních pozicích. Takto probíhají volby do Poslanecké sněmovny, do krajských a obecních zastupitelstev a také volby do Evropského parlamentu.