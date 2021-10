Novou šéfkou Sněmovny se má stát Pekarová Adamová

„Oni (ANO) nejsou vítězové voleb a bylo by to (přenechání předsednictva Sněmovny) velkým taktickým pochybením. Předseda Sněmovny může v dané situaci být klíčový, protože může pověřovat sestavením vlády. Proto to nedáme do rukou představiteli ANO. Nejsme padlí na hlavu,“ řekl Právu šéf lidovců Marian Jurečka.