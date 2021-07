Krajské a senátní volby by měly mít podle novely pevný termín

Obecní, krajské a senátní volby se zřejmě od příštího roku budou konat vždy na konci prvního říjnového týdne. Počítá s tím ústavní novela, kterou ve čtvrtek Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. To by se mohlo uskutečnit za týden.