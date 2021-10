Komunista Dolejš: S Babišem? Jen při silném důvodu

Věříte, že KSČM opět projde do Sněmovny? V průzkumech jste kolem pěti procent.

S vírou se chodí do kostela, v politice já vycházím z reálných očekávání. Myslím, že na překročení pětiprocentní hranice máme. Nabízíme rozumný levicový program a jde o to, jak se nám daří ho převyprávět voličům.

Jsem přesvědčen, že rozumná levice do parlamentu patří. Bez ní by byl ochuzen. Levice prochází zkouškou, kdy musí svou tvář i smysl rehabilitovat.

Budete ochotni opět převzít roli podporovatele případné vlády Andreje Babiše?

Každý politik v takové situaci odpoví, že mu jde především o program. Takže vše závisí na tom, kolik bychom z toho našeho mohli prosadit.

Považuji za dost nešťastné pro toto končící volební období, že se nám vše roztřídilo na Babiš a Antibabiš, což vyprázdnilo debatu o politických tématech. Takže místo toho, aby se řešily důchody, bydlení, mzdy a podobně, tak se bavíme jen o tom, kdo miluje a kdo nenávidí premiéra.

Za jakých podmínek byste Babiše podpořili?

Teď nechci mluvit o tom, s kým budeme co péct. Právě proto, že ta naše zkušenost není nejlepší. Nás taktika podržet aspoň nějakou vládu poznamenala. Naši voliči byli rozštěpeni a nedá se zavděčit ani jedné části. Pro nás to bylo bolestivé a musel by být opravdu silný důvod, abychom do toho znovu šli.

Myslím, že naše rehabilitace by v opozici byla mnohem snazší. Kromě nabourané důvěry směrem k ANO nemůžeme nevnímat, že ANO je nevěsta, která se usmívá jinými směry a možné námluvy směrem doprava nebo k populistům typu Okamury vyvolávají otázku, co by to přineslo levici.

Takže někteří voliči vám to mohou spočítat za toleranci, jiní za to, jak jste ji ukončili?

To je možné, ale náš přístup nemůže být o Andreji Babišovi, ale o prosazování našeho programu. Někdo tu musí hájit sociální stát a české národní zájmy. Pan premiér v kampani hodně nadává na Brusel, ale když tam měl být aktivní, tak nebyl. I když tvrdí, že tam mnoho zachránil, výsledek není příliš vidět. Nemám pocit, že by se tam za české zájmy rval.

Jednou z prvních zkoušek bude hlasování o rozpočtu. Podpoříte ho?

Projednávání rozpočtu po volbách nebude o vládě nebo opozici, ale o tom, co má smysl pro nejbližší období. Je jasné, že v něm již nemůžeme zásadně ovlivnit příjmovou stranu, protože to bychom museli sáhnout na daňové zákony. A to je možné nejdřív v roce 2023.

Návrh rozpočtu připravila končící vláda a je zřejmé, že než dokončíme jeho schválení, nebude vláda nová. Takže vlastně to bude o rozpočtu, který napáchá co nejmíň škod.

Protože úplně nový by musel být propojen do představy konsolidace veřejných rozpočtů. Tu jsme od dosavadní vlády vyžadovali a de facto splněna nebyla. Vláda takovou politiku v rozpočtu vůbec nemá. A nemá to ani nikdo jiný, protože před volbami se všichni bojí mluvit o daních.

I vy ve svém programu ale chcete snížit daně zaměstnancům s podprůměrnými platy.

Pokud chceme na straně příjmů přidat, tak jsou dvě cesty. Na jedné je to větší ekonomický růst, což má své meze. Příští rok se ho dosáhne jen proto, že se odrážíme ze sníženého základu. A dobře víme, že – řečeno decentně – dlouhodobě tzv. čínských temp růstu asi bude složité dosáhnout.

A je zřejmé, že se na daně bude muset sáhnout. Nechceme je zvedat řadovým občanům, firmičkám, ale bude třeba přebudovat daňový systém na principu solidarity. Tedy že budou víc přispívat ti opravdu bohatí.

Je třeba hledat peníze u velkých nadnárodních korporací a vybraných oborů, jako jsou banky či digitální firmy. Znamená to i zredukovat úlevy, které byly spíše prolobbované, než aby měly ekonomický smysl. Tam může jít o desítky miliard. Jen zrušení superhrubé mzdy udělalo průvan ve státní kase skoro sto miliard.

KSČM čeká po volbách sjezd, kde bude volit nové vedení. Co od něho čekáte?

Bude to mimořádný sjezd, kdy během jednoho dne budeme muset vyřešit stranické vedení. To nebude strategický sjezd, který projedná nový program, nové směřování strany. Předseda Vojtěch Filip již řekl, že končí, ať se děje, co se děje. A ten, kdo nastoupí hned po volbách, povede stranu půl roku do řádného květnového sjezdu. Takže půjde fakticky o dočasný, tedy krizový management, který musí připravit sjezd i následné politické směřování strany.

Nebylo by výhodnější, kdyby Filip přenechal funkci novým lidem již před volbami, aby nesli odpovědnost za výsledek od samého počátku?

Osobně jsem si myslel, že by bylo dobré vyslat signál veřejnosti, že strana nabrala novou energii, už v dostatečném předstihu před volbami. Jedním z důvodů, proč se tak nestalo, byla otázka, kdo má nést odpovědnost za toleranci vlády, protože první termín sjezdu byl prakticky v polovině volebního období.

Druhý důvod je jasný: covid. Řešit novou strategii a dobře vybrat nové vedení strany online klikáním z home office je přece jen problém. To chce hlubší debatu. A šlo o to, nerozhádat se před volbami. To se nám podařilo a stranu jsme až příliš nerozhoupali.

Kdo by byl nejlepším lídrem KSČM?

Jméno vám neřeknu. Kromě schopnosti zvládnout krizové řízení by měl být nový předseda schopen udržet stranu v poměrně stabilním stavu. Byl bych rád, kdybychom se neobraceli do minulosti, ale soustředili se na budoucnost.

Je otázka, jakou relevanci budou mít nominace z roku 2019. Doba se posunula, bude znám výsledek sněmovních voleb. Nominace do krizového řízení by měly být jiné.

Když už jsme nešli s novými tvářemi do voleb, tak jsme v situaci, kdy by nominace měly být znovu potvrzeny. S tím, že si kandidáti jsou vědomi, že to berou na půl roku s mandátem krizového managementu s úkolem dovést stranu do řádného sjezdu. Tam pak mohou být potvrzeni.

Vy budete kandidovat?