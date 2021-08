Koalice Spolu se dostala před Piráty a STAN

Piráti a STAN by podle modelu měli 20 procent. V porovnání s červnovým průzkumem ztratili 1,5 procentního bodu, Spolu naopak o tuto hodnotu posílila.

Do Sněmovny by se dále dostala SPD se sedmi procenty. Podle Medianu podpora hnutí klesá, na jaře přesahovala 10 procent.

ANO posiluje a vyhrálo by volby. Šlachta před komunisty i ČSSD

Hnutí Přísaha by získalo s 6,5 procenta a KSČM se šest procent. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny by skončila ČSSD se 4,5 procenta hlasů.