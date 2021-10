Jurečka: Zastropováním dotací podpoříme malé farmy

V kampani koalice Spolu používáte heslo: Teď jde o všechno. O co všechno podle vás jde?

Jde o to, jestli tady chtějí mít lidé vládu tvořenou ANO, SPD, komunisty. Jestli chtějí mít ministrem zahraničí Vojtěcha Filipa, ministrem vnitra Tomia Okamuru. Nebo jestli chtějí mít vládu tvořenou lidmi, kteří umějí věci jasně pojmenovat, dělat dobrou politiku a vědí, kam naše republika patří, a taky dobře vědí, že nepatří do sféry vlivu Ruska a Číny. O tom dnes lidé rozhodují.

A tou alternativou jsou pouze koalice Spolu a pirátů se STAN? Co ČSSD nebo Přísaha?

Otázka je, jestli tyto strany budou ve Sněmovně. ČSSD sama říká, že je jí milejší vláda s ANO. A Přísaha je nečitelná, tam jsem v hodnocení opatrný, zvláště když vidím výkony zástupců Přísahy v předvolebních debatách, pokud do nich vůbec přijdou.

Úspěchem je být ve vládě, jinak nabídnu funkci předsedy

To nejsou lidé s kompetencí, kteří navíc říkají samé prázdné fráze. Jestli chceme změnit nekompetentní vládu, tak je pro nás nepřijatelná spolupráce s ANO, KSČM, ČSSD a SPD. Ty během covidu ukázaly, že jsou nekompetentní.

Říkáte, že buď půjdete spolu do vlády, nebo do opozice. Jak můžete mluvit za ODS?

Protože na tom máme jednoznačnou dohodu všech tří předsedů a máme to jasně v koaliční smlouvě. Navíc za politika nejvíce hovoří skutky. KDU-ČSL i ODS mohly jít do vlády s ANO v roce 2017, ale neudělali jsme to.

A věříte ODS? V lednu bude mít kongres, a když Petr Fiala neuspěje, tak asi skončí a budoucí předseda bude mít volné ruce k dohodě s ANO?

Pokud neuspějeme, tak lze očekávat, že v těch stranách dojde ke změnám. I já to tak vnímám a za úspěch nepovažuji jen úspěch ve volbách, ale i sestavení vládní koalice.

Když nebudete ve vládě, dáte funkci předsedy k dispozici?

V dubnu máme sjezd, a pokud nebudeme ve vládě, tak na sjezdu funkci nabídnu.

A vám partneři v koalici věří? Také jste si měli slíbit, že v otázce sňatků homosexuálů budou mít poslanci Spolu volné hlasování, a vy jste teď řekl, že byste to považoval za problém, kvůli kterému by vláda s piráty a STAN, kteří to mají v programu, mohla padnout.

Nevyjádřil jsem se šťastně, protože vždy platí, že poslanec v klíčových otázkách má hlasovat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí bez ohledu na to, v jaké je koalici.

Byla to chyba, nebo jste to řekl schválně, abyste utvrdil skalní voliče?

Ne. Já jsem jen řekl, že pro nás jako hodnotovou stranu je to klíčová otázka a že bych chtěl, abychom se dohodli, jako kdysi se Sobotkovou ČSSD, že to nebude součástí vládního prohlášení.

V programu máte, že chcete zastropovat dotace pro zemědělce. To je namířeno proti Babišovu Agrofertu a dalším velkým zemědělským firmám?

Nechceme poškodit Agrofert, ale narovnat podmínky. Když si vedle sebe postavíte Agrofert a malého farmáře, tak o rovných podmínkách nemůže být řeč. Chceme pomocí dotací na první hektary a zastropováním dotací podpořit malé a střední farmy a spíše narovnat podmínky, protože velké holdingy, jako je Agrofert, jsou v součtu dotací a při úsporách z rozsahu zvýhodněny.

Zemědělci vědí, že velké firmy jsou zvýhodněny, a souhlasí, když to bude fér

Nenarazíte s tím na silné zemědělské lobby?

Bavím se o tom se zemědělci a velká část z nich dobře ví, že jsou velké firmy zvýhodněny, a budou souhlasit s tím, když se to nastaví férově.

Babišova vláda to nedělala férově?

Když jsem byl ministrem zemědělství, tak jsme uspokojovali žádosti na dotace malých a středních farem v mnohem větším rozsahu. To za vlády ČSSD a ANO nebylo.

Ale když budete chtít ukončit podporu biopaliv první generace, což se u nás týká hlavně řepky, tak to rána pro Agrofert i české zemědělce asi bude?

Dnes je globální hlad po olejninách a ceny vystřelily na historická maxima, takže to české zemědělce a firmy bolet nebude.

A proč jste nepodporovali biopaliva vyšší generace, už když jste byl ministr zemědělství? Tenkrát jste za to byl kritizován, že jdete Babišovi na ruku.

Tak to nebylo, i když jsem se to snažil vysvětlit. Paradoxně jsme tehdy biopaliva plně zdanili a už jsme je nepodporovali. Ale tehdy nám podporu dalších generací biopaliv neumožňovala úroveň technologií. Dnes už dokážeme vyčistit plyn z bioplynky tak, že jej můžeme natankovat rovnou do nádrže.

Chcete také podporovat domácí solární elektrárny, jak?

Jednorázovou dotací na pořízení technologie, nebo snížit u této technologie DPH. Mým snem by bylo, aby každý dům měl vlastní solární elektrárnu, protože ceny energií stoupají. Ministr Havlíček to chce řešit tím, že rozdá lidem vouchery na pokrytí další Babišovy drahoty. To ale neřeší problém. My chceme dát lidem jednou podporu, aby si částečně nebo plně mohli energii vyrábět sami.

Rádi používáte sousloví Babišova drahota, jak podle vás může vláda za zdražování?

Zdražily se např. rapidně OSB desky, a to v době rekordní těžby kůrovcového dřeva. Stát mohl nakoupit surovinu do hmotných rezerv a poté ji uvolňovat, až jí bude nedostatek. U jiných komodit tzv. intervenční nákup funguje a tady stát selhal. Druhý příklad. Státem většinově vlastněný ČEZ investuje miliardy korun do větrníků ve Francii a Německu, místo aby to udělal doma, abychom měli náhradu za uhlí.

A jak to souvisí se zdražováním?

Má to svou roli, stejně jako nedostatek lidí ve firmách, které kvůli tomu musí odmítat zakázky. Nám chybí 350 tisíc lidí, a kdyby vláda zlepšila vízovou politiku stejně, jako to udělali Poláci, kterým pomáhá v ekonomice přes jeden a půl milionu Ukrajinců, tak by to jistě proti nárůstu inflace pomohlo.