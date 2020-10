Hamáček: Výsledek voleb mohl být o dvě procenta lepší, prohra vlády to ale není

„Rozhodně to nebyla nějaká fatální prohra vlády, nebylo to referendum o vládě, spíš překopírování aktuální politické podpory do volebních výsledků,” zhodnotil výsledek jako vicepremiér menšinového kabinetu ANO a ČSSD.

Výsledek podle něj odpovídá dlouhodobému postavení ČSSD na politické scéně. Spokojen by byl, kdyby bylo skóre o dvě procenta vyšší a kdyby se přes hranici pěti procent dostaly dva kraje navíc. Po minulých volbách, v nichž ČSSD zvítězila ve dvou krajích, si strana dokázala vyjednat pět hejtmanů.

Přes deset procent se letos dostala ČSSD na Vysočině, v koalici pak v Pardubickém kraji a Královéhradeckém kraji. „Ukazuje se, že tam, kde jsme nasadili lidi, kteří jsou úspěšní v regionální politice, mají za sebou i úspěšné vládnutí i zvládnutí koronakrize, se výsledky dostavily,” konstatoval.

ČSSD je slabá na severu Čech

Překvapením pro něj byl Zlínský kraj se "solidním úspěchem" nad rámec regionů, kde měla ČSSD hejtmany dosud. Hlasování podle něj také ukázalo, že ČSSD má dlouhodobou slabinu na severu Čech.

„Pro jakoukoli kampaň před sněmovními volbami, která víceméně začíná, si musíme najít odpověď, jak zvládnout toto území,” konstatoval. Hamáček odmítl, že ČSSD udělala chybu, když v předvolební kampani vsadila na téma úspěšného jarního boje s koronavirem.

„Snažili jsme se lidem vysvětlit, že sociální demokracie pro ně je v dobách nepohody. Otázka je, zda druhá vlna nepřišla tak rychle, že to lidi znejistělo," uvedl.

Hamáček: Za výsledek nesu zodpovědnost

Zopakoval, že za výsledek nese zodpovědnost jako předseda. Nechtěl to ale interpretovat jako důvod, proč by se měl na lednovém sjezdu sociální demokracie vzdát vedení strany. „Jako vedení se budeme kolektivně zpovídat sjezdu,” konstatoval.

V senátních volbách Hamáčka mrzí prohra Dienstbiera. „Byl viditelným senátorem ČSSD, jakkoli příliš nesouzněl s tím, co v poslední době strana prosazovala. Otázka je, zda mu to pomohlo, nebo mu to uškodilo. Ale určitě to bude ztráta pro Senát, nejen pro ČSSD,” uvedl.

Ocenil suverénní postup expředsedy horní komory Milana Štěcha do druhého kola voleb i pozici místopředseda ČSSD Michala Šmardy. „Nejen ti zkušení senátoři, ale i vlastně nová krev má šanci dostat se do Senátu. To by byla dobrá zpráva pro sociální demokracii,” konstatoval.