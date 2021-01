Feri nakonec půjde do voleb. Přesvědčily mě ohlasy na sociálních sítích, říká

Opětovnou kandidaturu do Sněmovny jste dlouho vylučoval. Co bylo tím rozhodujícím faktorem, který vás přiměl změnit názor?

Zejména to, jaké ohlasy má ta informační „služba“ na sociálních sítích (Feri o nových mimořádných opatřeních vyhlašovaných vládou i dalších tématech týkajících se koronaviru pravidelně informuje na svém instagramovém účtu, kde ho sleduje více než 920 tisíc lidí. - pozn.red.).

Vzbudilo to ve mně naději, že by lidé k volbám mohli přijít. Skutečně si myslím, že mohou být mladí lidé obecně jazýčkem na vahách, který rozhodne o tom, jestli může dnešní opozice skládat vládu, což bych si velmi přál. A zároveň se je budu snažit přesvědčit, aby vnímali volby jako možnost reagovat na to, co vláda v rámci řešení covidové krize nezvládla. Ať už je to pro každého cokoliv - podpora podnikatelů, nebo školství.

Ale máte za to, že si vás sledující zejména na Instagramu dostatečně pojí se značkou TOP 09, potažmo nové trojkoalice? Není to pro ně zkrátka pouze informační kanál?

Myslím, že je ještě dost času, abych ukázal, co jako koalice nabízíme. Ale že jsem poslanec TOP 09, podle mě většina sledujících ví.

Pro mě je prioritou vedení nějaké nekonfliktní kampaně. Není potřeba zbrojit proti někomu, s kým, pokud to dobře dopadne, budeme skládat vládu.

Letos jste dokončil studium práv a již dříve jste avizoval, že byste se jim chtěl věnovat. Znamená to, že se práce koncipienta odsouvá, nebo byste to chtěl případně skloubit?

Určitě to odsouvám. Pravidla pro bytí koncipientem jsou velmi striktní a obnáší to hlavní pracovní poměr. Dohromady to dělat tedy nejde, ale pokud všechno půjde dobře, rád bych si vzal alespoň malý úvazek v nějaké advokátní kanceláři, abych se začal s tou praxí seznamovat. Věřím, že to zvládnu, i když to bude samozřejmě na úkor víkendů a mého okolí.

Neobáváte se toho, že to bude především na úkor obou aktivit - že nebudete stíhat pořádně ani jednu?

Toho se určitě nebojím. Práci poslance věnuji dost času, a ještě jsem do toho studoval a myslím, že jsem ani jedno nezanedbával.

Pojďme k samotné koalici. Aktuálně se objevily první spory právě kolem pražské kandidátky, jejíž druhé místo určené pro TOP 09 máte obsadit. Na základě dohody ji má vést předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, což se ale nelíbilo členům pražské ODS (chtěli to podmiňovat sesazením pirátského primátora Zdeňka Hřiba, ale pak od podmínky odstoupili). Jak se na tohle pohlížíte?

V první řadě není lídryně pražské kandidátky téma k debatě. To je conditio sine qua non (nevyhnutelná podmínka – pozn.red.). Nedá se tady o ničem bavit, protože je to dohoda, která byla stvrzena a byla podmínkou pro vznik samotné koalice. Promítat do toho pražskou politiku mi nepřijde úplně racionální. Věřím, že to podaří uklidnit. Nevidím důvod, proč pojit složení pražské kandidátky s tím, kdo vládne na pražském magistrátu. To jsou naprosto oddělené věci.

Pokud jde o řešení, mělo by následovat nějaké smírčí jednání, kde se řekne, že v našem nejlepším zájmu je uspět v Praze (jednání už se uskutečnilo - pozn. red). A pak se již začít bavit o kampani a směřovat k úspěchu ve volbách. Tenhle rozkol nese část lidí velmi citlivě, ale myslím, že je stále většina věcí, které nás pojí.

Takže podle vás nehrozí, že se koalice ještě do voleb rozhádá natolik, že se stihne rozpadnout?

To určitě ne.

Všechny strany zároveň avizovaly, že po volbách vytvoří samostatné poslanecké kluby, ale postupovat budou společně. Může tohle podle vás fungovat? Nebylo by nejenom kvůli vyjednávací síle, ale i praktickým důvodům, jako je připomínkování návrhů, výhodnější, aby vznikl jeden silný?

Myslím, že to bude záležet na situaci. Když to vyjde tak, že dají ty dvě koalice (společně kandidovat budou rovněž Piráti a STAN – pozn.red.) většinu v Poslanecké sněmovně, myslím, že jsou jednotlivé poslanecké kluby udržitelné. V pozici vládních poslanců je úzká spolupráce s resorty.

Ale když by to dopadlo nedej bože tak, že půjdeme všichni do opozice, a tedy bude vládní půdorys stejný nebo podobný jako dnes, bude podle mě nutné, abychom se bavili o jiné taktice, jak posílit naši pozici a snažit se realizovat náš program. Ale stále mám za to, že je realističtější, že půjdeme všichni do vlády.

Takže si dovedete představit, že naleznou ODS a Piráti doplnění o další strany společnou řeč a složí vládu?

Dovedu, ale bude potřeba, aby existovaly mechanismy pro krizové situace, když nastane nějaký programový rozkol. Samozřejmě bude muset být dost práce věnováno programovému prohlášení vlády, kde budou muset být záruky, když se bude jednat o nějaké dílčí věci ve Sněmovně. Myslím, že to strany zvládnou, ale zajíci se sčítají až po honu a ještě není po volbách.

Napadá vás programový rozkol, který by takové záruky vyžadoval?

To nyní nedovedu říct, protože jsem ty dva programy ještě nedal vedle sebe i kvůli tomu, že my ho teprve dáváme dohromady. Ale myslím, že v první řadě budou obě strany hledat to, kde je shoda. Ta podle mě bude například v digitalizaci nebo rekonstrukci ekonomiky po covidové krizi a řešení situace lidí v exekucích.

A pokud jde o daňovou politiku?