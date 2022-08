Komunální volby: O mandát se ucházejí i dva 96letí

Obecní volby a první kolo voleb do Senátu se koná 23. a 24. září. Kandidátky zveřejnil Český statistický úřad jako vždy na www.volby.cz. V Česku je celkem 6258 obcí, v 11 z nich se volby neuskuteční kvůli nedostatku kandidátů nebo nepodané listině. Největší výběr bude do zastupitelstva Prahy, kam kandiduje 1064 lidí na 22 listinách.

Ve 27 obvodech budou po šesti letech volit nové senátory. V Karlových Varech budou moci lidé vybírat až z 11 kandidátů. Nejmenší výběr budou mít voliči v Ústí nad Orlicí, kde jdou do souboje jen dva lidé, takže může být jasno hned v prvním kole. Nejstaršímu kandidátovi do Senátu je 79 let. Je jím olympijský vítěz ve sportovní střelbě z Mexika 1968 Jan Kůrka (za SPD) v obvodu Plzeň-město. Do Senátu mohou kandidovat lidé starší čtyřiceti let.