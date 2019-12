Zvládání alkoholu prý zachránilo lidstvo

„Zajímavé je, že hladina alkoholu v popadaném ovoci se obvykle pohybuje mezi jedním a čtyřmi procenty – tedy jako ve slabém pivu,“ řekl profesor Hockings z University of Exeter. On a jeho kolega spekulují, že tento nový zdroj kalorií „možná dostal lidoopy z pokraje“ zániku.

„I dnes vidíme, jak lidoopi konzumují fermentované ovoce, a dokonce popíjejí palmové víno vyrobené lidmi. Je těžké s jistotou říci, proč to dělají, což odráží složitou historii našeho vztahu s alkoholem,“ připomněl Hockings.

Společný předek lidí a lidoopů získal už někdy před deseti miliony let schopnost vytvářet bílkoviny, které zpracování alkoholu v těle usnadňují. Lidé, gorily, šimpanzi a bonobové tak dokáží v těle štěpit alkohol. Naopak ostatní opice, od nichž se lidoopí větev odštěpila někdy před 25 miliony let, to nedokáží.