Zástupci VŠ povinnost nosit respirátory chápou, v řadě z nich to už platí

„Povinnost nosit respirátory ve výuce na naší univerzitě platí už nyní. Studenty jsme k tomu nabádali od začátku semestru, povinné je to od konce října a toto opatření se týká i vyučujících,“ poznamenala ve středu rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Ve škole podle ní i přes zhoršování epidemické situace pokračuje prezenční výuka.

Také studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již nosí povinně respirátor při výuce. Na univerzitě také přešli ve výuce, které se účastní více než 50 lidí, do online podoby. Jako opodstatněné vzhledem ke zhoršování epidemie vnímá opatření i Ostravská univerzita.

Nošení respirátorů ve výuce zavedly rovněž některé VŠ v Praze již dříve. Např. na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) je povinné už od začátku tohoto semestru, tedy od poloviny září. Minulý týden se pro něj rozhodlo také České vysoké učení technické (ČVUT). Výuku to podle zástupců škol nekomplikuje, přejít více na online vzdělávání se zatím nechystají, důvodem je podle nich i vysoká proočkovanost jejich studentů.

Česká zemědělská univerzita (ČZU) respirátory i ve výuce již delší dobu všem studentům doporučuje. „Naše vedení neočekává, že by zavedení povinných respirátorů vedlo ke komplikacím,“ zmínila mluvčí ČZU Karla Mráčková.

Mráčková doplnila, že ČZU využívá takzvanou hybridní formu výuky, která umožňuje kombinovat prezenční a online výuku. Podle ní to efektivně snižuje počty přítomných na přednáškách.

Předseda České konference rektorů a rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš se nicméně nechal ve středu slyšet, že je zklamaný z přístupu vlády k šíření covidu-19. Podle něj vyžaduje rychle se zhoršující epidemie aktivnější přístup k zamezení šíření viru. Jaká opatření by se měla přijmout, však nespecifikoval.

„Ale právě o povinném nošení respirátorů ve výuce nad 50 lidí, které má podle vlády platit od 15. listopadu, už dříve rozhodly některé VŠ samy,” připomněl. Masarykova univerzita toto opatření zavedla sama už od 1. listopadu. Opatření vlády by proto očekával propracovanější a neměla by se zaměřovat jen na školy.

Bareš podotkl, že momentálně se oběťmi opatření proti epidemii stávají zejména děti do 12 let, pro které ještě není ani očkování a které se kvůli šíření viru ve školách často dostávají do karantény. Dodal, že na Masarykově univerzitě je naočkovaných proti covidu-19 až 75 procent studujících a na kolejích má očkování 92 procent osob.