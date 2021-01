Zástupci pedagogů se vyjadřují proti novele o učitelích

Ve středu poukázali na to, že pedagogická profese je regulovaným povoláním, které má předepsané vzdělání a potřebné zkoušky. Fakulty vzdělávající učitele mají podle Picka striktně předepsáno, jak má vzdělávání pedagogů vypadat, a podivují se proto tomu, že podle novely by na vzdělání vyučujících asi moc nezáleželo.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se to stává poměrně často, a zákon by proto měl umožňovat, aby odborné i všeobecné předměty mohli učit absolventi jakéhokoli magisterského studia vysoké školy. Pedagogickou kvalifikaci by si museli do tří let začít doplňovat, aby pak mohli pokračovat v dané činnosti.