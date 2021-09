Zájem o Erasmus opět vzroste, věří organizátoři

„Na to cílí nový program, protože asi nikdy nebudeme ve stavu, kdy bude většina studentů chtít vyjet do zahraničí. Budou moci ale třeba 14denní pobyt doplňovat online výukou. To přitáhne více lidí,“ přiblížila.

„Propad byl dán tím, že některé státy nebyly ve stavu přijímat zahraniční studenty. A pak byla část studentů, kteří se báli, nebo se báli jejich rodiče. Byla obava, jak by si tam poradili,“ popsala Petrová s tím, že některé zájemce odradila i třeba jen představa, že by zkušenosti z pobytu v zahraničí nabývali zavření v bytě v rámci lockdownu.

„Jestli je něco správnou cestou proti předsudkům, ale i k vytváření občanské společnosti, a zároveň to zvyšuje kvalitu uplatnění lidí, tak je to poznávaní odlišných kultur v Evropě. Je to něco, kde by ČR měla chtít přidávat další vagónky,“ zhodnotil Plaga.