Žádný problém s respirátory při výuce není, hlásí vysoké školy po zpřísnění

Univerzita Karlova, kde byly respirátory při výuce dosud dobrovolné, podle končícího rektora Zimy (v čele UK ho vystřídá lékařka a dosavadní prorektorka Milena Králíčková – pozn. red.) apelovala na nošení respirátorů i při menším počtu než 50 lidí, a to zejména v malých prostorech. Rektor neočekává, že by to někde působilo potíže, pokud se zohlední okolnosti při výuce.

„Pokud by byl opět nějaký lockdown, tak to považujeme za velmi špatné řešení, které problém nevyřeší,“ řekl Zima. Poukázal na to, že v některých zemích byly dlouhé uzávěry společnosti a efekt to podle něj mělo malý.