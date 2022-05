Žáci točí s pamětníky 2. světové války. Příběhy sousedů jsou o obyčejných lidech

Mezi kamarády měl i dívku Grétu. „Mám tady její fotografii. Je na ní celá parta z naší ulice. Pro mne má tato fotka strašně velký význam. Gréta je ta největší holka. Musela nosit žlutou hvězdu, protože byla Židovka. Nedlouho po vzniku této fotky jsem ji viděl jít s kufříkem po naší ulici. Šla do transportu. Až po válce jsme se dozvěděli, že po odjezdu nežila více než týden. Z toho transportu šla zrovna do plynu,“ vysvětluje s pohnutým hlasem pětaosmdesátiletý Jan Janík, který zažil v závěru války i bombardování Zlína.

„Před natáčením se mě například jedna žačka zeptala, co je to kolektivizace zemědělství. Ve stručnosti jsem jí to vysvětlila. Myslím si ale, že skutečně to pochopila až ve chvíli, kdy viděla pamětnici plakat po položení otázky, jak se cítila, když její rodině odváděli koně a krávy do družstva,” zmiňuje.