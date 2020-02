Za miliardy let umírající Slunce rozpráší pás asteroidů. Pak zřejmě pohltí i Zemi

V daleké budoucnosti Slunce vyčerpá své vodíkové palivo a vstoupí do fáze, které vědci říkají „obří větev“. Slunce se stokrát zvětší, přičemž jeho jas a radiace se zvýší tisíckrát. Tato energie podle astronomů zahřeje tzv. hlavní pás planetek a způsobí, že se asteroidy budou točit stále rychleji, dokud se neroztrhají na kusy, což se stane za zhruba šest miliard let. Fatální dopad to bude mít i na náš svět.