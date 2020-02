Z měsíčního prachu se má těžit kyslík

Měsíc je téměř celý pokryt regolitem, podložní horniny vystupují na povrch jen někde v blízkosti příkrých kráterů či lávových kanálů. Regolit tam začal vznikat před 4,6 miliardami let dopadem meteoritů či působením kosmického záření, které narušilo povrch.

Pokud se to podaří, mohlo by lidstvo získat významný zdroj látky nezbytné pro dýchání, kterou by pak bylo možné zásobovat lidské základny a kolonie na Měsíci.