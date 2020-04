Vrátit peníze za kroužky? Vyčkává se

„Kurzy zrušeny nejsou, jen pozastaveny. Pokud se neuskuteční později, v náhradním termínu, těm, co to budou požadovat, peníze vrátíme. Jinak je převedeme do dalšího období. Kurzy totiž většina lidí navštěvuje pravidelně,“ řekla Právu Monika Faltusová z Domu kultury v Šumperku.

„Těm, kteří o to požádají, jsme připraveni vracet zápisné, nebo spíše jeho poměrnou část podle toho, jak dlouho současná omezení potrvají,“ řekl Právu Radek Ježowicz, mluvčí Domu dětí a mládeže (DDM) v Olomouci, který je největším zařízením svého druhu v kraji. V kroužících, kterých je přibližně 150, tu mají letos zapsáno zhruba 2400 dětí. Škála kroužků je rozmanitá. Od přírodovědných, technických, hudebních, výtvarných až po taneční.

Peníze jsou problém

I přesto, že je olomoucký DDM připraven vracet na požádání peníze, byli by tu rádi, kdyby žádostí bylo co nejméně. „Samozřejmě by nám pomohlo, kdyby se nehlásili všichni, protože některé náklady, jak provozní, tak i investiční, musíme hradit i přesto, že kroužky neběží,“ doplnil mluvčí.

Jsem samoživitelka, takže každá koruna je pro mě dobrá Petra Rašková, Ostrava

Podle ředitelky Centra volného času Radovánek v Plzni Evy Tischlerové rodičům, kteří o to budou mít zájem, peníze vrátí, pro ty ostatní má připravenou alternativu. „Nabídneme jim kompenzaci. Ta bude spočívat v tom, že peníze převedeme do prvního pololetí tohoto roku. Rodičům, kteří dětem vyberou levnější kroužek, se to, co je navíc, vrátí, pokud si vyberou dražší variantu, doplatí jen rozdíl,“ řekla ředitelka Radovánku, který má víc než 300 kroužků.

Pro některé rodiče jsou ale peníze, za které nedostali žádnou protihodnotu, velký problém. Petra Rašková z Ostravy zaplatila za svou desetiletou dcerku v únoru 1300 korun za taneční kroužek na druhé pololetí a teď řeší, co s tím.

„Jsem samoživitelka, takže každá koruna je pro mě dobrá. Mluvila jsem už s paní ředitelkou naší umělecké školy, ta mi říkala, že mám ještě počkat. Že se prostě neví, jak dlouho budou školy uzavřeny. Podle toho se pak také bude řešit vrácení peněz za kroužky. Zřejmě prostě budou vracet poměrnou část. Tak jsem to aspoň pochopila,“ svěřila se Právu pětatřicetiletá žena.

Problém s penězi za zaplacené kroužky má i Dana Schwarzová z Českých Budějovic. Její sedmiletá dcera Ema chodí tancovat zumbu do českobudějovického centra Šikulka. Má na celý rok zaplacenou permanentku za sedm set korun. Kvůli uzavření centra ale dcera už pětkrát tančit nebyla.

„Lektorce jsem volala. Peníze se vracet prý nebudou, zaplacené hodiny se převedou do dalšího roku,“ uvedla Schwarzová.

Část rodičů peníze zpět nechce

„Zatím jsme vracení peněz neřešili, protože pořád doufáme, že se třeba v červnu ještě alespoň část bude moci uskutečnit a třeba část kroužku v červnu ještě zachráníme. Zatím se tedy neví, o jakou část neuskutečněných kroužků přijdeme, ale potom to rozpočítáme a podíl budeme vracet,“ ujistila ředitelka Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi Alena Holíková.

Podobně vyčkávají i rodiče. „Děti chodily jen na nějaké kroužky v rámci školy. Tam to bylo v řádu několika stovek korun, tak by to nebyla až taková ztráta. Uvidíme, necháme to na škole, až se zase otevře. Klidně bych souhlasil, aby si to nechali třeba na nákup pomůcek,“ uvedl otec dítěte ze 4. základní školy v Mladé Boleslavi.