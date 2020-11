Vědci zkoušejí zlikvidovat rakovinu pomocí nůžek DNA. Má to nahradit chemoterapii

Expert na rakovinu pro server The Times of Israel dále uvedl, že z procesu nejsou žádné vedlejší účinky. Popsal metodu jako jakousi „elegantnější chemoterapii“. „Věříme, že takto léčená rakovinná buňka už nikdy nebude aktivní,” prohlásil.

V současné době se CRISPR-Cas9 používá jen pro vzácná onemocnění na buňkách, které již byly z těla odstraněny. Budoucí léčba má však být vysoce personalizovaná. Ošetření by bylo přizpůsobeno každému pacientovi na základě biopsie, která by určovala, zda by dostal obecnou injekci nebo injekci přímo do nádoru. Peer uvedl, že injekce má sestávat ze tří složek: informace RNA, která „kóduje malou funkci nůžek pro stříhání DNA", navigačního systému pro identifikaci rakovinných buněk a nakonec z tzv. lipidových nanočástic (nosiče léků).