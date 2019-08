Vědci objevili 3,8 milionu let starou lebku. Podle ní zrekonstruovali obličej předchůdce člověka

Vědci oznámili, že našli v Etiopii téměř kompletní, 3,8 milionu let starou lebku pradávného hominida, tedy předchůdce člověka. Jelikož je lebka velmi zachovalá, pomohla zrekonstruovat jeho podobu, lépe určit ostatní fosilie a naznačit, že evoluční cesta člověka byla složitější, než jsme si mysleli. Naše dřívější poznatky to zpochybňuje, píše britský list The Guardian s odkazem na magazín Nature.