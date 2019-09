V Olomouci umějí rychle zjistit, jak se rostliny vyrovnávají se stresem

„Hledali jsme účinný nástroj pro komplexní analýzu většího počtu geneticky modifikovaných linií ječmene a posouzení jejich vlastností, a to včetně tolerance vůči suchu. Pokud bychom využili klasické postupy, trvalo by to velmi dlouho. Snažili jsme se proto vytvořit novou metodu, což se po roce práce povedlo,“ pochlubila se jedna z autorek studie Cintia F. Marchettiová z oddělení molekulární biologie CRH.