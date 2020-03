V krkonošském Obřím dole bylo ledovcové jezero

V Obřím dole v Krkonoších se před více než 10 tisíci lety nacházel menší ledovec, který napájel ledovcové jezero. Existenci zaniklého jezera loni při výkopových pracích u vstupu do štoly Prokop na úpatí Sněžky potvrdili speleologové. Nyní to oznámil Radko Tásler ze společnosti Speleo Albeřice. Tito jeskyňáři loni zahájili práce na uvolnění zavalené štoly Prokop z 50. let na dně Obřího dolu.