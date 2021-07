V Grónsku roztálo 8,5 miliardy tun ledu za den

Roztávání ledu v Grónsku podrobně monitoruje dánský server Polar Portal. Z dat vyplývá, že kromě čtvrtka dosáhlo tání dalšího vrcholu v úterý, kdy zmizelo 8,4 miliardy tun ledu. Podle WMO je to sice co do hmotnosti menší množství než v roce 2019, kdy led tál ještě rychleji, nyní ale tání zasahuje daleko větší oblast.