V Česku se šíří nové druhy klíšťat. Vědci prosí veřejnost o pomoc

Piják lužní je v ČR jediný přenašeč parazita Babesia canis, mikroskopického prvoka, který následně hostiteli působí onemocnění zvané psí babezióza. Klíště parazita přenáší z jednoho psa na druhého. Infikovaná klíšťata babezie při sání přenesou do krevního oběhu zvířete, v případě Babesia canis psa, vlka nebo šakala. V psovi tito mikroskopičtí parazité pronikají do červených krvinek a začínají se množit. U psa v akutní fázi infekce se babezióza projevuje apatií, slabostí, zvracením, horečkou až do 42 ° C, žloutenkou viditelnou na sliznicích nebo nažloutlou barvou trusu, případně nespecifickými příznaky jako postižení dýchacích cest, svalů a nervové soustavy. U těch, kterým se nepodá včas vhodný lék, hrozí úhyn.