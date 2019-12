V Antarktidě objevili nové nejhlubší místo na pevnině

BedMachine Antarctica v1 is finally out! A huge thanks to @CReSIS @erignot @tasvo @icymatters @iceadvices @mrvandenbroeke @NorskPolar @uciess @jmvanwessem @ReinhardDrews @vikramonice @ncaor_goa @FrankPattyn and many others for their help. Link to paper: https://t.co/9RnveG2yg3 pic.twitter.com/HZpDeeyLZ6