Uzákonění možnosti úředních maturit zřejmě Sněmovna žádat nebude

O uzákonění možnosti úředních maturit pro letošní rok asi Sněmovna vládu žádat nebude. V úterý zamítla návrh exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), aby se maturitami opět zabývala tento týden. Valachová to zdůvodnila tím, že ministr školství Robert Plaga (za ANO) odmítl vyhovět přání dolní komory umožnit úřední maturity ministerským nařízením. Podle Plagy by to bylo nezákonné.