Už žádná anonymita. Policie otestuje dron, který dohlédne na davy

Nemá jít o šmírování lidí neporušujících zákon. Cílem je, aby se policisté a záchranáři dostali k případným potyčkám či zraněným při hromadných akcích co nejrychleji. Dron ale pomůže vypátrat také výtržníky, kteří dosud spoléhali na to, že se jim podaří zmizet v davu.

„Dron s detektorem nikomu neříká, zda vidí něco protiprávního. To neumí. On si nejprve celou lokalitu nasnímá. Je schopen pořídit až 35 fotografií za vteřinu. Následně oblast kontroluje, a pokud nastane zásadnější změna, ihned to zakreslí do mapy,“ řekl Právu tvůrce zařízení a nový absolvent Fakulty informačních technologií VUT David Bažout. Zařízení sleduje náhlou změnu tvaru davu lidí a červeně tuto plochu zvýrazňuje v počítači.