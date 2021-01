Třídnické příplatky se zřejmě zvýší. Podle novely by mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání

Kritikům novely vadí mimo jiné to, že odborníci z řad neučitelů by mohli působit nejen na středních školách, ale i na druhém stupni základních škol. Pokládají to za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů. Valachová argumentovala i stanoviskem Jednoty českých matematiků a fyziků, podle níž novela umožní učit matematiku a přírodní obory také těm, kteří z těchto oborů nematurovali.

Plaga s těmito postoji nesouhlasí. Změna podle něj ředitelům škol kromě přijímání nových učitelů otevře „sekundární kanál”, jak pedagogický sbor doplnit o vysokoškoláky s magisterským titulem, případně i další odborníky s nejméně pětiletou praxí v oboru např. jako učitele praktického vyučování či odborného výcviku. Pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let, pokud by chtěli učit i po uplynutí této lhůty.