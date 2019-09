Test krve určí, jestli do deseti let zemřeme

Jestli zemřeme do deseti let, určí nová krevní zkouška vyvinutá vědci z německého Institutu biologie a stárnutí Maxe Plancka v Kolíně nad Rýnem. Vyplývá to z jejich nejnovější studie zveřejněné v odborném časopise Nature Communications.