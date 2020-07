Termín pro podání přihlášek k podzimním maturitám se o měsíc posunul

Podobně jako na jaře nebudou ani během tzv. podzimního termínu letošní maturanti psát sloh z jazyků. Ti, kteří zkoušku skládali už v dřívějších letech a ze slohu propadli, se mu ale nevyhnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva školství.

Pokud maturanti neuspějí, mohou se přihlásit k opravnému termínu v září. S ohledem na posun jarních zkoušek z dubna a května na červen ministerstvo vyhláškou rozhodlo, aby letos zájemci mohli podat přihlášku do 25. července.

Podobně se do 25. července prodloužil také termín pro odevzdání seznamu četby a žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka u školní maturity jazykovým certifikátem. Podzimní maturity bývají v první polovině září. Podle rozhodnutí ministerstva z ledna by se testy a slohy měly konat od 1. do 4. září.