Tání ledovce může na Aljašce vyvolat až třísetmetrovou vlnu tsunami

Tající aljašský ledovec Barry Glacier může způsobit podle otevřeného dopisu amerických a kanadských klimatologů a geologů sesuvy půdy a vyvolat vlnu megatsunami v zálivu Prince Williama, který je součástí většího Aljašského zálivu. To by mohlo nastat už příští rok, nejpozději však za 20 let, informovala agentura Reuters.