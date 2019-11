Syfilis řádila v Evropě už před Kolumbem

Dítě zemřelo nejpozději kolem roku 1440, tedy aspoň půl století před první výpravou Kryštofa Kolumba do Ameriky v roce 1492. Vyvrací to dosavadní názor, že „Kolumbova posádka byla pacientem nula, který přivezl nemoc z Ameriky“, jak řekl osteolog Fabian Kanz z Lékařské univerzity ve Vídni.

Je to biologický archiv, jaký jen tak nikdo nemá

Objev pacienta se syfilidou umožnila i půda, do níž byli obyvatelé Sankt Pöltenu ve středověku a v raném novověku pohřbíváni. Hřbitov totiž fungoval od 9. století až do roku 1779, kdy jej zrušil císař Josef II.

„Je to biologický archiv, jaký jen tak nikdo nemá,“ řekl Risy k pohřebišti o velikosti fotbalového hřiště.

Pozůstatky mrtvých tak bude možné prozkoumat celou řadou vědeckých metod. „Je to poklad,“ prohlásil proto o nálezech osteolog Kanz. Risy dokonce doufá, že kosti a „poselství“, které se v nich skrývá, nabídnou cesty k novým lékům a léčebným postupům.

Kromě kostí nalezli archeologové i sklo, keramiku, tisíce mincí a více než jedenáct tisíc dalších kovových předmětů: spon, prstenů, přezek od opasků a přívěsků. Prakticky se ale neobjevovaly zbytky rakví. Zesnulí byli při pohřbu zřejmě jen zavinuti do lněného plátna.

Mezi mrtvými jsou ve velkém počtu zastoupeny děti: patří jim asi polovina nalezených kosterních pozůstatků. Vyniká přitom vysoký podíl mrtvých ve věku 10 až 14 let. Kanz to považuje za doklad, že rodiče z venkova posílali své děti do města na práci.