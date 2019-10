Středoškoláci se na ČVUT podruhé utkají v energetické soutěži

Do pátku 11. října se mohou středoškolské týmy hlásit do druhého ročníku Energetické olympiády. Následně 18. října proběhne školní kolo soutěže a ve dnech 14. a 15. listopadu přímo na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a v blízké Národní technické knihovně kolo finálové. Soutěž se bude týkat oblastí jako elektromobilita, obchodování s elektřinou, energetický management, úspory či budoucnost energetiky – jaderné energie vs. obnovitelné zdroje.