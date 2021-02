Středoškoláci pokládají před MŠMT svíčky proti navrženým úpravám maturit

Do protestu by se podle pořadatelů mohly zapojit dokonce i tisíce maturantů. Na Facebooku slíbilo účast kolem 700 lidí, dalších 1100 uvedlo, že se o to zajímá. Podobná akce jako v Praze by se zároveň měla uskutečnit i v Brně na náměstí Svobody.