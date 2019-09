Sto dvacet let od založení brněnské techniky připomene červený Špilberk

Do univerzitní červené barvy se symbolicky převlékne dominanta Brna, pevnost Špilberk, a to ve čtvrtek 19. září od 22 hodin. Na tento den totiž připadá 120. výročí založení Vysokého učení technického (VUT), nejstarší brněnské vysoké školy. Univerzita tak vstupuje nejen do nového akademického roku, ale i do druhé poloviny letošních oslav.