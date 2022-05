Starliner od Boeingu poletí večer zpět na Zemi

Jedná se o druhý testovací let modulu CST-100 Starliner, který má prokázat, že je bezpečný pro přepravu osob. První se uskutečnil již v roce 2019, tehdy se však loď kvůli chybám softwaru musela předčasně vrátit na Zemi, aniž by dosáhla ISS. V srpnu 2021 musel být test chvíli před startem zrušen kvůli problému s ventily.

Jediným „pasažérem“ kosmické lodi v rámci této bezpilotní zkoušky je figurína pojmenovaná Rosie the Rocketeer, která dostala jméno po hrdince 2. světové války známé jako Rosie the Riveter – Růženka Nýtovačka. Stala se ikonou žen, které pracovaly za války v továrnách a loděnicích a podílely se na výrobě munice pro armádu.

První let kosmické lodi s lidskou posádkou chce Boeing uskutečnit do konce tohoto roku. Boeing věří, že se po firmě SpaceX miliardáře Elona Muska stane druhou společností, která bude fungovat jako „vesmírné taxi“. SpaceX ve svém modulu Dragon již přepravila na oběžnou dráhu 18 astronautů a čtyři vesmírné turisty.

Přihlášky do vesmírného programu mohou Turci podávat od začátku tohoto týdne do 23. června. Z dosavadních 27 tisíc zájemců 150 splňuje kritéria, řekl podle serveru Duvar ministr Varank. Podmínkou je věk pod 45 let, minimálně bakalářský titul z technického oboru a velmi dobrá znalost angličtiny. Kandidáti musí měřit od 150 do 190 centimetrů a vážit od 43 do 100 kilogramů.