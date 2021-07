SOŠ budou moci v příštích letech vynechat část učiva, aby mohly posílit důležité předměty

Střední odborné školy nebudou muset v následujících třech letech se stávajícími žáky ve výuce probrat vše, co jim ukládají takzvané rámcové vzdělávací programy (RVP). Ředitelé se budou moci rozhodnout některé části učiva vypustit, aby naopak mohli posílit výuku látky důležité pro daný obor. Umožnit by to měl dodatek ministerstva školství (MŠMT) ke vzdělávacím programům, který má platit od letošního 1. září.