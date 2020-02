Sonda Voyager 2 už je stabilní a normálně komunikuje se Zemí, raduje se NASA

Před rokem vletěla sonda Voyager 2 do mezihvězdného prostoru

Spojené státy vyslaly aparáty Voyager 1 a 2 do hlubokého vesmíru v roce 1977, každý jiným směrem, nejprve 20. srpna Voyager 2 a pak 5. září Voyager 1. Druhá vypuštěná sonda (Voyager 1) se pohybuje vyšší rychlostí, proto je nyní dále od Země než jeho „dvojče“ a do mezihvězdného prostoru se dostala o několik let dříve.