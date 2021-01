Snímek sluneční koróny vytvořený v Brně je fotkou dne NASA

Prvním je obrovský oblak plazmatu, který byl vyvržen Sluncem asi čtyři hodiny před zatměním. Tento oblak je na obrázku vlevo od Slunce. Druhým důvodem je malá „rozmazaná skvrna" vlevo dole, což je kometa patřící do tzv. Kreutzovy skupiny komet. Kometa o velikosti jádra asi 15 kilometrů byla v době zatmění jen 4,4 milionu kilometrů vzdálena od slunečního povrchu a zanikla (vypařila se) několik hodin po zatmění.

Krátce předtím přišel obdobný český úspěch - na Nový rok publikovala americká vesmírná agentura jako astronomický snímek dne fotografii nazvanou „Galaxies and the South Celestial Pole“ (Galaxie a jižní nebeský pól), přičemž autory jsou fotografové Petr Horálek a Josef Kujal. Tento snímek rovněž vznikl během jejich prosincové expedice za úplným zatměním Slunce do Chile. Pro Horálka šlo již o 27. takový úspěch v NASA.